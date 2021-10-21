التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي CSC 2021.. تعرف على الرابط والخطوات للباحثين عن عمل

بواسطة محمود عطا الله
رابط ديوان الخدمة المدنية الكويتي لتسجيل الباحثين عن عمل 2021 رابط ديوان الخدمة المدنية الكويتي لتسجيل الباحثين عن عمل 2021

يبدأ ديوان الخدمة المدنية في تلقي طلبات الكويتيين الباحثين عن عمل من اليوم الجمعة 22 أكتوبر وحتى يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 على موقعه الإلكتروني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في ديوان الخدمة المنية CSC 2021 الكويتي، كما نُقدم خطوات التسجيل في ديوان الخدمة للكويتيين الباحثين عن عمل، هذا ويعمل الديوان على تلقي طلبات التوظيف من المواطنين خلال عدة فترات من العام.

1 خطوات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية بالكويت CSC
2 رابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي 2021

خطوات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية بالكويت CSC

  • أولى خطوات التسجيل هو الذهاب إلى موقع الديوان على شبكة الإنترنت.
  • رابط تسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي هو csc.gov.kw
  • من الصفحة الرئيسية تختار خانة التوظيف في الجهات الحكومية، ثم تسجيل الباحثين عن عمل.
  • الصفحة التالية، تقوم بإدخال الرقم المدني.
  • الخطوة التالية، إدخال رقم الهاتف وشركة الاتصال والبريد الإلكتروني.
  • توافق على إقرار صحة البيانات ومتابعة التسجيل.
  • تختار نوع المؤهل وترفع الوثائق المطلوبة.

رابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي 2021

بعد قيامك بكل الخطوات المذكورة والتأكد من صحة البيانات، تكون قد تقدمت بطلبك للبحث عن وظيفة، يمكنك بعد ذلك متابعة طلبك من خلال نفس رابط التسجيل، رابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي 2021 هو:
csc.gov.kw
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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