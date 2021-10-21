التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي CSC 2021.. تعرف على الرابط والخطوات للباحثين عن عمل

يبدأ ديوان الخدمة المدنية في تلقي طلبات الكويتيين الباحثين عن عمل من اليوم الجمعة 22 أكتوبر وحتى يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 على موقعه الإلكتروني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في ديوان الخدمة المنية CSC 2021 الكويتي، كما نُقدم خطوات التسجيل في ديوان الخدمة للكويتيين الباحثين عن عمل، هذا ويعمل الديوان على تلقي طلبات التوظيف من المواطنين خلال عدة فترات من العام.

خطوات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية بالكويت CSC

أولى خطوات التسجيل هو الذهاب إلى موقع الديوان على شبكة الإنترنت.

رابط تسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي هو csc.gov.kw

من الصفحة الرئيسية تختار خانة التوظيف في الجهات الحكومية، ثم تسجيل الباحثين عن عمل.

الصفحة التالية، تقوم بإدخال الرقم المدني.

الخطوة التالية، إدخال رقم الهاتف وشركة الاتصال والبريد الإلكتروني.

توافق على إقرار صحة البيانات ومتابعة التسجيل.

تختار نوع المؤهل وترفع الوثائق المطلوبة.

رابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي 2021

بعد قيامك بكل الخطوات المذكورة والتأكد من صحة البيانات، تكون قد تقدمت بطلبك للبحث عن وظيفة، يمكنك بعد ذلك متابعة طلبك من خلال نفس رابط التسجيل، رابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي 2021 هو:

csc.gov.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.