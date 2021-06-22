التسجيل للحصول علي تطعيم كورونا في الكويت.. الرابط والخطوات

وفرت السلطات الكويتية، إمكانية التسجيل بشكل إلكتروني للحصول علي تطعيم فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين علي أرض الكويت في آطار الخطة لتصدي لجائحة كورونا والتي حصدت ملايين الأرواح من البشر حول العالم منذ بدء الجائحة في عام 2020، ويمكن التسجيل للحصول علي اللقاح الخاص بكورونا عبر رابط إتاحته وزارة الصحة والتي وضعت بعض الشروط الخاصة بالتسجيل وحددت بعض الفئات الغير مسموح لها بالتسجيل والمستبعدة من الحصول علي اللقاح حفاظا علي صحتهم.

ونتعرف في التقرير التالي علي رابط التسجيل للحصول علي لقاح فيروس كورونا في الكويت، وخطوات تسجيل التطعيم في الكويت، بالإضافة إلي شروط الحصول علي تطيعم كورونا في الكويت، والفئات المستبعدة من الحصول علي اللقاح في الكويت وغيرها من المعلومات.

رابط تسجيل تطعيم كورونا في الكويت

وضعت وزارة الصحة في الكويت خطة متكاملة للتصدي إلي جائحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين علي أرض الكويت حيث حرصت علي توفير اللقاحات الخاصة بكورونا بالإضافة إلي إطلاق حملات التطعيم مع نهاية عام 2020، في جميع أنحاء الدولة والمستمرة في المناطق المختلفة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ووفرت العديد من اللقاحات علي رأسها لقاح فايزر الأمريكي بالإضافة إلي لقاح أسترازينكا أكسفور البريطاني، ويمكن التسجيل بشكل مباشر للحصول علي اللقاح من خلال الدخول علي رابط وزارة الصحة الكويتية المخصص للتسجيل.

خطوات تسجيل التطعيم في الكويت بالتفصيل

يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت، التسجيل الإلكتروني للحصول علي تطيعم لقاح كورونا عن طريق الحجز المسبق وذلك عن طريق الدخول علي موقع وزارة الصحة الكويتية علي الإنترنت وإتباع الخطوات التالية:

الدخول بشكل مباشر علي موقع وزارة الصحة الكويتية الإلكتروني.

الذهاب إلي الخدمات الإلكترونية الموجودة في القائمة الرئيسية ومنها يتم الضغط علي خيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي خيار خدمة تسجيل مسبق لتطعيم فيروس كورونا كوفيد 19 من قائمة مواعيدي.

إدخال رقم البطاقة المدنية ومنها يتم كتابة الرقم التسلسلي للبطاقة ومنها يتم كتابة رقم جواز السفر في الأماكن المخصصة.

الانتظار حتي يتم ملء المعلومات الديموغرافية بشكل تلقائي ومنها يتم تحديد اسم الشارع ورقم المنزل وإدخال رقم الهاتف وإعادة تأكيده.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني في الحقول المخصصة ومنها يتم اختيار مستوي التعليم والمهنة من القائمة المنسدلة.

تحديد المخاطر الصحية الخاصة بالمتقدم التي يعاني بها وتحديد فئات الاستبعاد في حالة توافرها في صحاب الطلب.

الموافقة علي إقرار صحة البيانات المدخلة بشكل صحيح ومن ثم يتم الضغط علي ايقونة الإرسال بعد التأكد من دقة المعلومات.

شروط تلقي تطعيم لقاح كورونا في الكويت

وضعت وزارة الصحة في دولة الكويت، عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول علي تطعيم فيروس كورونا والتي جاءت علي النحو التالي:

ضرورة ملء النموذج الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا في الكويت. توضيح الأمراض التي يشتكي منها المتقدم في حالة وجودها. الإقرار علي صحة المعلومات التي يدخلها المتقدم. يشترط الذهاب إغلي مركز التطعيم في الموعد التي تحدده وزارة الصحة الكويتية للمتقدم. إصدار تصريح لتلقي المواطن في حالة مصادفة الموعد المحدد مع وقت الحظر التجول الجزئي.

الفئات المستثناة من الحصول علي لقاح كورونا في الكويت

حددت وزارة الصحة في الكويت عدد من الفئات المستبعدة من الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحتهم ولعدم حدوث أي أثار قد تضر هذه الفئات والتي جاءت علي النحو التالي: