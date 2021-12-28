التشكيل الحكومي الجديد في الكويت.. تعرف على أسماء الوزراء

يجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع الوزراء الجدد في الكويت اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، على أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية غدا الأربعاء، ونستعرض من خلال هذا التقرير التشكيل الحكومي الجديد في الكويت 2021 والذي يبدأ عمله مع بداية العام الجديد 2022، وقد شهدت الحكومة الكويتية الجديدة 2022 الكثير من التغييرات بدخول وزراء جدد، كما شهدت دخول أربعة نواب من مجلس الأمة في التشكيل الوزاري.

التشكيل الحكومي الجديد في الكويت