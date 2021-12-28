التشكيل الحكومي الجديد في الكويت.. تعرف على أسماء الوزراء

بواسطة محمود عطا الله
التشكيل الحكومي الجديد في الكويت التشكيل الحكومي الجديد في الكويت

يجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع الوزراء الجدد في الكويت اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، على أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية غدا الأربعاء، ونستعرض من خلال هذا التقرير التشكيل الحكومي الجديد في الكويت 2021 والذي يبدأ عمله مع بداية العام الجديد 2022، وقد شهدت الحكومة الكويتية الجديدة 2022 الكثير من التغييرات بدخول وزراء جدد، كما شهدت دخول أربعة نواب من مجلس الأمة في التشكيل الوزاري.

التشكيل الحكومي الجديد في الكويت

  • رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
  • الشيخ حمد العلي وزيرا للدفاع.
  • الشيخ أحمد المنصور وزيرا للداخلية.
  • الشيخ أحمد الناصر وزيرا للخارجية.
  • شهد التشكيل الحكومي الجديد في الكويت تعيين عيسى الكندري وزيرا للأوقاف.
  • دكتور خالد السعيد وزيرا للصحة.
  • رنا الفارس وزير الخدمات والبلدية.
  • علي الموسى وزير للأشغال.
  • علي المضف وزيرا للتربية والتعليم.
  • مبارك العرو وزيرا للإسكان والشؤون.
  • يوسف العبيد وزير للمالية.
  • شهد التشكيل الوزاري الجديد في الكويت تعيين محمد الراجحي وزيرا لشؤون مجلس الأمة.
  • حمد روح الدين وزير الإعلام والشباب.
  • جمال الجلاوي وزير العدل.
  • فهد الشريعان وزير التجارة اولصناعة.
  • محمد الفارس وزيرا للطاقة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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