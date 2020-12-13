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“التشكيل الوزاري الجديد”.. أسماء الحكومة الجديدة في الكويت تظهر قريبًا

بواسطة محمود عطا الله
klma.org

تصدم وسم “التشكيل الوزاري” ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، قبل ساعات قليلة جدًا من الكشف الرسمي عن أسماء الحكومة الجديدة، والتي من المتوقع أن تؤدي اليمين القانونية أمام أمير الكويت يوم الإثنين، حيث يترقب الجميع أسماء الوزراء الجدد، وكامل تشكيل مجلس الوزراء، في كل الوزارات، وسوف نتابع معكم كل جديد من خلال موقعنا klma.org بخصوص هذا الموضوع الهام.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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