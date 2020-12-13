“التشكيل الوزاري الجديد”.. أسماء الحكومة الجديدة في الكويت تظهر قريبًا

تصدم وسم “التشكيل الوزاري” ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، قبل ساعات قليلة جدًا من الكشف الرسمي عن أسماء الحكومة الجديدة، والتي من المتوقع أن تؤدي اليمين القانونية أمام أمير الكويت يوم الإثنين، حيث يترقب الجميع أسماء الوزراء الجدد، وكامل تشكيل مجلس الوزراء، في كل الوزارات، وسوف نتابع معكم كل جديد من خلال موقعنا klma.org بخصوص هذا الموضوع الهام.