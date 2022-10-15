التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022.. تعرف على التفاصيل “مُحدث”
بدأت تظهر تأكيدات قوية بخصوص التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022 حيث يترقب الجميع أسماء الحكومة الجديدة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف عن التشكيل بصورة رسمية مساء اليوم السبت أو غدًا الأحد على أقصى تقدير.
التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022
- يترأس التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022 سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.
- الشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية.
- الشيخ عبدالله علي السالم الصباح وزير للدفاع.
- الشيخ سالم عبدالله الصباح وزير الخارجية الجديد.
- د. رنا الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- د. أحمد العوضي وزيرًا للصحة.
- د. مثنى الرفاعي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- عبد العزيز الماجد وزيرًا للعدل.
- عبد الرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
- مازن الناهض وزيرًا للتجارة والصناعة.
- خليفة ثامر الحميدة وزير الأشغال والكهرباء.
- هدى الشايجي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
- تابعونا مع باقي التشكيل.