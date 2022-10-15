التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022.. تعرف على التفاصيل “مُحدث”

بدأت تظهر تأكيدات قوية بخصوص التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022 حيث يترقب الجميع أسماء الحكومة الجديدة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف عن التشكيل بصورة رسمية مساء اليوم السبت أو غدًا الأحد على أقصى تقدير.

التشكيل الوزاري الجديد في الكويت 2022