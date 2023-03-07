التشكيل الوزاري الجديد في قطر 2023.. تعرف على الأسماء

أصدر أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أمر أميري رقم (3) لسنة 2023، يتضمن الأمر التشكيل الوزاري الجديد في دولة قطر، ترأس الحكومة في التشكيل الوزاري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي سوف يتولى أيضًا إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الخارجية، وتولى منصب وزير الداخلية في الحكومة القطرية الجديدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
التشكيل الوزاري الجديد في قطر 2023
- بلغ عدد الوزارات في التشكيل الوزاري الجديد في قطر 2023 عدد 19 وزارة.
- معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية.
- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.
- سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية.
- سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية.
- سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات.
- سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب.
- سعادة الدكتورة حنان بن محمد الكواري وزير الصحة العامة.
- سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية.
- سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.
- سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة.
- سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.
- سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الثقافة.
- سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل.
- سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي.
- سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل.
- سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.
- سعادة السيد محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.