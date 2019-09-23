تعرف على شروط التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1441

قرض تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، هو في الحقيقة يهدف إلى مساعدة الأسرة على تحمل أعباء الحياة ومواجهتها، وذلك للأسرة ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجا، وسنذكر لكم الآن كيفية التقديم على تمويل الأسرة، ورابط التقديم والشروط التي يجب توافرها في فئة محددة، يقدم البنك القروض حسب شروط معينة، وأيضا يهدف إلى مساعدات الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل بشكل خاص، بجانب قروض دعم المشروعات والزواج.







شروط التقديم للرجال في الوظائف الحكومية







نموذج تسليم البريد عليه أسم وتوقيع المتقدم، وأسم وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية المتقدم.

صورة لسجل الأسرة.

أصل نموذج 104 معبأ إلكترونيا، وهو مطبوع من حساب طالب التمويل، من خلال بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، وعليه جميع التواقيع اللازمة، ومختوم بالختم الرسمي من جهة العمل للموظف المعتمدة للحسم، بشرط عدم تجاوز الاعتماد عن 60 يوما.

تقديم شهادة مدد وأجور مشترك من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، ولا يتجاوز تاريخ الإصدار عن 60 يوما.

أصل رقم حساب الآيبان ومصدق بختم البنك.

تقديم أصل كشف حساب لآخر ثلاثة رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104.

تقديم تصريح بياناتي للمتقدم، من موقع وزارة الداخلية وساري المفعول.

تقديم تصريح بياناتي للأبناء الذكور من سن 18 إلى 24، وللإناث من سن 18 فأكثر.

شروط التقديم لرجال موظف قطاع خاص

نموذج تسليم البريد عليه أسم وتوقيع المتقدم، وأسم وختم موظف البريد السعودي. صورة هوية المتقدم. صورة لسجل الأسرة. صورة لهوية الكفيل. أصل نموذج 105 معبأ إلكترونيا، وهو مطبوع من حساب طالب التمويل، من خلال بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، وعليه جميع التواقيع اللازمة، ومختوم بالختم الرسمي من جهة العمل للموظف المعتمدة للحسم، بشرط عدم تجاوز الاعتماد عن 60 يوما. أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل، وموقع ومختوم من جهة عمل الكفيل، ولا يتجاوز توقعيه عن 60 يوما. تقديم شهادة مدد وأجور مشترك من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، ولا يتجاوز تاريخ الإصدار عن 60 يوما. أصل رقم حساب الآيبان ومصدق بختم البنك. تقديم تصريح بياناتي للمتقدم، من موقع وزارة الداخلية وساري المفعول. تقديم تصريح بياناتي للكفيل، من موقع وزارة الداخلية وساري المفعول. تقديم تصريح بياناتي للأبناء الذكور من سن 18 إلى 24، وللإناث من سن 18 فأكثر.

شروط التقديم لرجال متقاعد حكومي







نموذج تسليم البريد عليه أسم وتوقيع المتقدم، وأسم وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية المتقدم.

صورة لسجل الأسرة.

صورة لهوية الكفيل.

نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين 106.

تقديم تعريف بالراتب التقاعدي، وذلك من المؤسسة العامة للتقاعد.

تقديم تصريح بياناتي للمتقدم، من موقع وزارة الداخلية وساري المفعول.

تقديم تصريح بياناتي للأبناء الذكور من سن 18 إلى 24، وللإناث من سن 18 فأكثر.

تقديم أصل كشف حساب لآخر ثلاثة رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104.

شروط التقديم للرجال متقاعد التأمينات

نموذج تسليم البريد عليه أسم وتوقيع المتقدم، وأسم وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية المتقدم.

صورة لسجل الأسرة.

صورة لهوية الكفيل.

أصل نموذج 105 معبأ إلكترونيا، وهو مطبوع من حساب طالب التمويل، من خلال بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، وعليه جميع التواقيع اللازمة، ومختوم بالختم الرسمي من جهة العمل للموظف المعتمدة للحسم، بشرط عدم تجاوز الاعتماد عن 60 يوما.

تقديم تعريف بالراتب التقاعدي للعميل، وذلك من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تقديم أصل تعريف بالراتب للكفيل، موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل، ولا يتجاوز تاريخ توقعيه عن 60 يوما.

تقديم تصريح بياناتي للمتقدم، من موقع وزارة الداخلية وساري المفعول.

تقديم تصريح بياناتي للكفيل، من موقع وزارة الداخلية وساري المفعول.

تقديم تصريح بياناتي للأبناء الذكور من سن 18 إلى 24، وللإناث من سن 18 فأكثر

أصل رقم حساب الآيبان ومصدق بختم البنك.

بالنسبة للمتسبب أو الطالب، يطبق نفس شروط موظف القطاع الخاص، بدون تقديم كشف مرتب لثلاث شهور.

بالنسبة للتقديم من السيدات

بالنسبة للسيدات من كل فئة سواء الموظفة الحكومية، أو متقاعدة حكومية، أو تقاعد تأمينات، أو ربة منزل، تنطبق عليها نفس الشروط السابقة لفئة العمل الخاصة لها، ولكن يطاف لها شروط أخرى وهي، تقديم أصل صك الإعالة لبنك التنمية الاجتماعية، صور شهادة الميلاد للأبناء، وتقديم أصل نموذج إقرار ذوي العصبة، ويكون مطبوع من موقع البنك، ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط، وأيضا أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة، ومصادقته من بنك التنمية الاجتماعية، وذلك للمرأة المهجور فقط.

كيفية التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يتم التقديم على تمويل الأسرة من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية من هنا، ويجب ملاحظة بأنه عند تحديد موعد للعميل يجب طباعة نسختين من نموذج البريد، وذلك من خلال الحساب الخاص بالعميل على الموقع، وإرفاقهم مع بقية الأوراق المطلوبة من البنك، وإرساله من خلال فروع البريد السعودي، للتعرف على فروع البريد السعودي أضغط هنا، لمتابعة المستندات بعد تسلميها للبريد أضغط هنا.