التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021 “اللوتري الأمريكي 2021” وشروط القبول

التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021 والفوز في اللوتري الأمريكي والحصول على الجرين كارد لتحقيق حلم السفر إلى أمريكا سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال موقع كلمة، حيث سنعرض لحضراتكم من خلال التقرير موعد ورابط التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021 وكذلك شروط قبول التقديم والشروط الأخرى التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية للقبول في اللوتري الأمريكي 2021 وارتفاع نسبة إحتمالية فوزك بالجرين كارد وتحقيق حلمك بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.







حيث بدأت عمليات البحث في محركات البحث في الارتفاع مؤخرًا حول التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021 والأوراق المطلوبة وكذلك المزيد من التفاصيل التي تتعلق باللوتري الأمريكي 2021 وحلم الفوز بالجرين كارد والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سنقوم بتوفيره لحضراتكم من خلال موقعنا.

التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021







التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021 سيبدأ في الأول من أكتوبر القادم 2019، وفقًا للموعد الرسمي لبداية عملية التقديم التي تتيحها الولايات المتحدة الأمريكية لقرعة الهجرة العشوائية 2021 كل عام، بحيث تستمر عملية التقديم حتى نوفمبر من نفس العام، بعدها تغلق وزارة الخارجية الأمريكية باب التقديم، لتقوم بعرض النتيجة وإتاحة فرصة الاستعلام عنها في مايو من العام التالي، وهنا يجب العلم أن الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية 2021 لن يتم إختارهم في رسائل نصية أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ولكن يجب أن يقوم جميع المتقدمين بالبحث عن نتائجهم بأنفسهم حتى لا تضيع فرصهم في السفر حالة فوزهم بالقرعة.

خطوات التقديم في اللوتري الأمريكي 2021

تتيح وزارة الخارجية الأمريكية التابعة للولايات المتحدة إمكانية التقديم في قرعة الهجرة العشوائية 2021 من خلال الموقع الرسمي التابع لها، وهو نفس الموقع الذي تقوم الوزارة من خلاله بالإعلان عن النتيجة، وتتم عملية التقديم من خلال إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالية:

تسجيل الدخول على موقع اللوتري الأمريكي.

اختيار Begin entery







أدخل الكود ثم اختر submit

أدخل البيانات المطلوبة

اختير في النهاية continue بعد الانتهاء من إدخال البيانات وبذلك تكون قد انتهيت من عملية التقديم، يجب خلال عملية التقديم الانتباه لجميع الشروط التي تم وضعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم تطبيقها على المتقدمين وكذلك خلال عملية التقديم، وسنقوم باستكمال باقي التفاصيل من خلال التحديثات المستمرة، تابعونا.