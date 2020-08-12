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التوقيع الإلكتروني في الكويت من هيئة المعلومات المدنية بالخطوات

بواسطة محمود عطا الله
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خدمة التوقيع الإلكتروني في الكويت هي خدمة عصرية تقدم هوية رقمية لصاحبها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية في الكويت، نستعرض مع هذا التقرير طريقة وخطوات الحصول على التوقيع الإلكتروني في الكويت، وكيفية استخدامه مع المؤسسات التي تعتد بهذا التوقيع، ويعتبر التوقيع الإلكتروني نقلة تقنية هامة في عالم الخدمات الإلكترونية بدولة الكويت وخاصة الحكومية والبنكية.

1 خطوات الحصول على التوقيع الإلكتروني في الكويت
2 استخدام التوقيع الإلكتروني في الكويت

خطوات الحصول على التوقيع الإلكتروني في الكويت

خدمة التوقيع الإلكتروني في الكويت تُصدرها هيئة المعلومات المدنية، يجب أن يحضر الراغب في الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني حجز موعد هيئة المعلومات المدنية والحضور شخصيًا إلى المقر الرئيسي للمعلومات المدنية بجنوب السرة بحسب موعد الحجز، يوقع المراجع على عقد تحمل المسئولية، وطلب إصدار التوقيع الإلكتروني، ثم يختار كلمة السر الخاصة به والتي لا يعرفها إلا هو فقط.

استخدام التوقيع الإلكتروني في الكويت

البطاقة المدنية الذكية ذو الشريحة الإلكترونية التي تُصدرها هيئة المعلومات المدنية منحت تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني، فعندما تحصل على التوقيع الإلكتروني من المعلومات المدنية يكون لك شهادة رقمية داخل الشريحة الإلكترونية في بطاقتك، ويتم الدخول للشهادة عبر الرقم السري، تعاقدت الكثير من الهيئات والمؤسسات في دولة الكويت مع هيئة المعلومات المدنية للاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني لمعرفة الهوية الرقمية للفرد، وعند الدخول على نافذة التوقيع الإلكتروني عند التعامل مع أي مؤسسة تدخل برقمك السري، بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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