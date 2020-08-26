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الجدول الزمني لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

بواسطة محمود عطا الله
الجدول الزمني انتخابات مجلس الأمة 2020 الجدول الزمني انتخابات مجلس الأمة 2020

يترقب الجميع موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 في دورته القادمة والمرتقبة، حيث يحظى المجلس بأهمية كبيرة في الشارع السياسي الكويتي، على اعتبار أنه يُمثل السلطة التشريعية في الدولة، ويمثل كل طوائف الشعب الكويتي، ويقدم الاستجوابات للحكومة، ويشرع ويُقر القوانين الجديدة، كما أنه يحق له تعديل القوانين القديمة في الدولة، ومن المرتقب أن تشهد انتخابات الكويت 2020 منافسة قوية.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

1- إجمالي مقاعد مجلس الأمة الكويتي 50 مقعدًا.
2- بينما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في الكويت خمس دوائر، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين في انتخابات الكويت 2020.
3- مدة دورة مجلس الأمة الكويتي الواحدة أربع سنوات، حيث سيعمل المجلس القادم من 2020 حتى 2024.
4- موعد دعوة الشعب لانتخابات مجلس الأمة هو 26 سبتمبر 2020.
5- موعد نهاية الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 26 نوفمبر 2020.
6- موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم 28 نوفمبر 2020 من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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