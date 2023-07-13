الجمع بين الوظيفة والدراسة بالكويت.. قرار هام من مجلس الخدمة المدنية

شهد أمس الأربعاء 12 يوليو 2023 اجتماعًا هامًا لمجلس الخدمة المدنية، وصدر عن الاجتماع عدة قرارات هامة منها قرار بخصوص الجمع بين الوظيفة والدراسة بالكويت، عُقد اجتماع مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف عيسى الكندري.

الجمع بين الدراسة والوظيفة في الكويت

قال الدكتور عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مجلس الخدمة المدنية قد قرر السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت، وأكد سيادته أن هذا القرار جاء لتحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال دراسته وتعليمه مع ضمان التزامه في العمل فيما يتعلق بنظام الحضور والانصراف.



من القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية أمس، قرار بتعديل في الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية يقضي بفصل قطاع مراقبي شؤون التوظيف عن قطاع الشؤون القانونية، وقرار بمنح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية.