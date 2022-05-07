الجنسية ووثائق السفر في الضجيج.. تعرف على مواعيد العمل 2022 لاستخراج بدل فاقد وتالف شهادة الجنسية

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن مواعيد عمل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في منطقة الضجيج 2022، والتي تستقبل المواطنين لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف شهادة الجنسية، ويأتي هذا قبل أيام من انتخابات المجلس البلدي 2022 بالكويت.

مواعيد عمل إدارة الجنسية ووثائق السفر الضجيج 2022

هذا وتقدم تلك الإدارة الكثير من الخدمات الهامة والضرورية للمواطنين، أوقات عمل الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في منطقة الضجيج من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا، هذا وسوف يستطيع المواطن استخراج بدل تالف أو بدل فاقد شهادة الجنسية بكل سهولة ويسر بعد مراجعة جنسية الضجيج، من الجدير بالذكر أن انتخابات المجلس البلدي في الكويت سوف تُقام في مايو 2022.