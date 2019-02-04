“الجوازات”: التمديد آليًّا 6 أشهر للمقيمين بالسعودية دون مراجعة

أعلنت المديرية العامة للجوازات العامة من الانتهاء من عملية التمديد إليا ولمدة ستة اشهر للذين يحملون هوية زائر من الأشقاء اليمنين الموجودين في المملكة العربية السعودية دون مراجعة من أدارة الجوازات وهذا بالتعاون مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقد بادرت الجوازات بإنهاء أجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادي الأولي 1440هـ .

وقد أوضحت أدارة الجوازات السعودية انه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “ابشر” والقيام باستكمال إجراءات طباعة أيصال هوية زائر واستلامها عن طريق البريد السعودي “واصل” ، بالإضافة إلي انه يمكن للمستفيد باسترجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام السداد.

وقد قامت المديرية العامة للجوازات بدعوة الأخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية والذي تم منح لهم “هوية زائر” ولم يتم التمديد لهم لأي سبب من الأسباب وأيضا الذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم قبل أو بعد 20 ربيع الأول 1439هـ ، إلي المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع التي تختص بعملية تصحيح أوضاع اليمنيين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد “هوية زائر” لهم وطباعتها واستلامها.