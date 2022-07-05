الحكومة الجديدة في الكويت 2022.. سمو ولي العهد يبدأ مشاورات التشكيل الوزاري القادم

بدأ صاحب السمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مشاورات هامة ومكثفة لتحديد أسماء التشكيل الوزاري الجديد، حيث من المرتقب أن يتم الكشف عن الحكومة الكويتية الجديدة 2022 خلال الأيام القليلة القادمة أو بعد نهاية عطلة عيد الفطر، يذكر أن حكومة الكويت السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد قد تقدمت باستقالتها منذ فترة، وتقوم تلك الحكومة بتسيير الأعمال حاليًا لحين تشكيل حكومة جديدة.

الحكومة الجديدة في الكويت 2022.. بداية المشاورات

تهدف المشاورات التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ مشعل الصباح قبل الكشف عن الحكومة الجديدة في الكويت 2022 إلى اختيار أفضل الأسماء والكفاءات التي تستطيع خدمة كل أبناء الشعب الكويتي، التقى سمو ولي العهد اليوم مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد السعدون، ورئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد، ورئيس الحكومة الأسبق ناصر المحمد.

هذا ويذكر أن صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح كان قد قرر حل مجلس الأمة الحالي، وطالب الشعب الكويتي من خلال خطاب الحل، بضرورة أن يُحسن المواطن في اختيار من يمثله داخل مجلس الأمة.