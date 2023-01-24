الخدمة المدنية يُحدد موعد إجازة العيد الوطني 2023 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
موعد إجازة العيد الوطني 2023 الكويت موعد إجازة العيد الوطني 2023 الكويت

ساعات قليلة ويبدأ شهر فبراير 2023، وهذا الشهر تحتفل فيه الكويت بالأعياد الوطنية، حيث تُقام خلاله العديد من الفعاليات المرتقبة من الجميع، هذا وقد أعلن ديوان الخدمة المدنية من خلال تعميم رسمي عن موعد إجازة العيد الوطني في الكويت 2023، تلك المناسبة الهامة التي تضم اليوم الوطني وعيد التحرير.

موعد إجازة اليوم الوطني 2023 الكويت

  • تعميم ديوان الخدمة المدنية حدد موعد إجازة العيد الوطني في الكويت يوم الإثنين 27 فبراير 2023 بدلا من السبت 25 فبراير.
  • موعد عطلة يوم التحرير ستكون يوم الأحد 26 فبراير 2023، وإجازة الأعياد ستكون في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكل الجهات الحكومية.
  • يستأنف الدوام من جديد ويعود الجميع إلى العمل من يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023.
  • بذلك عدد أيام عطلة الأعياد الوطنية سوف يكون كافي لقضاء عطلة سياحية داخل الكويت، أو قضاء العطلة خارج الدولة في أي من الجهات السياحية العالمية القريبة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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