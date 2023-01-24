الخدمة المدنية يُحدد موعد إجازة العيد الوطني 2023 في الكويت

ساعات قليلة ويبدأ شهر فبراير 2023، وهذا الشهر تحتفل فيه الكويت بالأعياد الوطنية، حيث تُقام خلاله العديد من الفعاليات المرتقبة من الجميع، هذا وقد أعلن ديوان الخدمة المدنية من خلال تعميم رسمي عن موعد إجازة العيد الوطني في الكويت 2023، تلك المناسبة الهامة التي تضم اليوم الوطني وعيد التحرير.

موعد إجازة اليوم الوطني 2023 الكويت