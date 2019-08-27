الخدمة المدنية يُعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1441/2019 في الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا عن موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1441/2019 في الكويت وكل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة، يأتي هذا مع دخولنا في الساعات الأخيرة من من العام الهجري 1440، واقتربنا من بداية رأس السنة الجديدة 1441 في الكويت وكل دول العالم، هذا ويعتبر اليوم الاول من كل عام وسنة هجرية هو إجازة وعطلة رسمية بالكويت ومعظم الدول العربية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019 بالكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية بالكويت، أن موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة بالكويت 2019 ستكون يوم 1 محرم 1441 وما يوافق ذلك بالتاريخ الميلادي، مضيفا أن الإجازة والعطلة في يوم 1 محرم 2019 بالكويت ستكون لكل الوزارات والجهات الحكومية، ولكل المؤسسات والهيئات العامة بالدولة، هذا ويذكر ان التاريخ الهجري بدأ من وقت الهجرة النبوية الشريفة من مكة للمدينة.

بخصوص موعد 1 محرم 2019 في الكويت بالتاريخ الميلادي، فسوف تكون الرؤية الشرعية واستطلاع هلال المحرم وغرة السنة الجديدة مساء يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سيكون يوم 1 محرم هو يوم السبت 31 أغسطس 2019، لكن الكويت تعتمد في تحديد بداية الشهور الهجرية على نتيجة الرؤية الشرعية ربما يكون 1 محرم هو يوم الأحد 1 سبتمبر، فتابعونا مع نتيجة الرؤية في الكويت.