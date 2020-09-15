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“الدائرة الثالثة” أسماء مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

بواسطة محمود عطا الله
أسماء مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020 أسماء مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020

نتابع من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت والمقرر لها رسميًا يوم 28 نوفمبر 2020 القادم، والدائرة الثالثة في انتخابات الكويت 2020 واحدة من أكبر الدوائر الانتخابية، وسوف تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين، أسماء مرشحي الدائرة الثالثة بالكويت تتنافس في مناطق: قرطبة، السرة، اليرموك، الخالدية، الجابرية، كيفان، الروضة، العديلية، أبرق خيطان، خيطان الجديدة، الزهراء، السلام، الصديق، حطين، الشهداء.

أسماء مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020

يفوز من المرشحين في الدائرة الثالثة أمة 2020 عدد 10 مرشحين هم إجمالي مقاعد الدائرة في البرلمان، بينما يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الثالثة المقيدين في قاعدة الناخبين 100 ألف ناخب وناخبة تقريبًا.
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كما ذكرنا انتخابات الدائرة الثالثة أمة 2020 سوف تشهد منافسة كبيرة، ومن أسماء المرشحين في الدائرة الثالثة أمة 2020: صفاء الهاشم، أحمد الفضل، خالد عبد اللطيف المنيع، دكتورة رشا البحر، عبدالله يوسف الصالح، تابعونا مع باقي الأسماء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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