الدوائر الانتخابية بلدية الكويت 2022.. تعرف عليها

حدد مجلس الوزراء انتخابات المجلس البلدي 2022، حيث تُقام تلك الانتحابات الهامة لاختيار المجلس الجديد خلال شهر مايو القادم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير الدوائر الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت 2022، قسم قانون انتخابات بلدية الكويت الدولة إلى عشر دوائر انتخابية، يفوز مرشح واحد عن كل دائرة، عدد أعضاء المجلس البلدي 16 عضوًا، 10 منتخبين و 6 معينين.
الدوائر الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت 2022
- منطقة دسمان والدسمة والشعب والدعية وبنيد القار والشرق والمطبة وفيلكا وسائر الجزر هي مناطق الدائرة الانتخابية الأولى في انتخابات بلدية الكويت 2022.
- منطقة القادسية والشويخ والمنصورية والشامية والمرقاب وضاحية عبدالله السالم هي مناطق الدائرة الثانية في انتخابات المجلس البلدي 2022.
- الدائرة الانتخابية الثالثة تضم: الفيحاء وكيفان والروضة والنزهة.
- الدائرة الانتخابية الرابعة: ميدان حولي، حولي، بيان، النقرة، اليرموك، مشرف، السرة، العديلية، قرطبة، الجابرية.
- الدائرة الانتخابية الخامسة: الرأس، السالمية، سلوى، البدع، الرميثية.
- الدائرة الانتخابية السادسة: خيطان الجديدة، أبرق خيطان، الفروانية، الفردوس.
- الدائرة الانتخابية السابعة: الرابية، العمرية، الرقعي والأندلس، جليب الشيوخ، الشدادية، صيهد العوازم، العارضية، العضيلية.
- الدائرة الانتخابية الثامنة: الدوحة وأمغرة، الصليبخات، الجهراء الجديدة، غرناطة، الجهراء ومنطقة البر.
- الدائرة الانتخابية التاسعة: الوفرة، هدية، أبو حليفة، الفنطاس والمهبولة، الفنيطيس المسيلة ضاحية صباح السالم، العقيلة، أم الهيمان، الرقة، الظهر، الزور، الأحمدي والمقوع وواره والصبيحية والجعيدان.
- الدائرة العاشرة: الفحيحيل، الصباحية المنقف.