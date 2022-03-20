الدوائر الانتخابية بلدية الكويت 2022.. تعرف عليها

حدد مجلس الوزراء انتخابات المجلس البلدي 2022، حيث تُقام تلك الانتحابات الهامة لاختيار المجلس الجديد خلال شهر مايو القادم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير الدوائر الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت 2022، قسم قانون انتخابات بلدية الكويت الدولة إلى عشر دوائر انتخابية، يفوز مرشح واحد عن كل دائرة، عدد أعضاء المجلس البلدي 16 عضوًا، 10 منتخبين و 6 معينين.

الدوائر الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت 2022