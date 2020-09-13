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الدوائر الانتخابية في الكويت 2020 انتخابات مجلس الأمة

بواسطة محمود عطا الله
مناطق الدوائر الانتخابية الكويت مناطق الدوائر الانتخابية الكويت

يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في الكويت 2020 عدد خمس دوائر انتخابية خلال انتخابات مجلس الأمة القادمة المقرر انعقادها يوم 28 نوفمبر 2020 القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير مدن ومناطق الدوائر الخمسة في الانتخابات الكويتية، كما نستعرض عدد الناخبين في كل دائرة، يذكر أنه يفوز في كل دائرة انتخابية بالكويت عدد 10 مرشحين، ليكونوا في النهاية 50 نائبًا هم إجمالي نواب مجلس الأمة.

مناطق الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

تعتبر الدائرة الثانية ثاني أكبر الدوائر الانتخابية خلال انتخابات مجلس الأمة 2020، حيث يزيد عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات في تلك الدائرة عن 140 ألف ناخب وناخبة، يخرج منها 10 نواب.
أسماء مرشحي الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
مناطق الدائرة الرابعة هي: الفروانية، الجهراء الجديدة، الجهراء القديمة، الفردوس، العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الشدادية، صيهد العوازم، الرحاب، العضيلية، العارضية، إشبيلية، ضاحية عبدالله المبارك، الصليبية، مدينة سعد العبدالله.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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