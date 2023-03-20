الدوام المرن في رمضان قطر 2023.. تعرف على أوقات العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال الشهر الفضيل

بواسطة محمود عطا الله
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أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن أوقات عمل موظفي الجهات الحكومية في شهر رمضان قطر 2023، حيث قال ديوان الخدمة المدنية، أنه سيتم تطبيق نظام عمل مرن لموظفي الجهات الحكومية خلال شهر الصيام الفضيل 2023، وقد حدد الديوان في بيان رسمي صادر عنه منذ قليل، أوقات العمل بالجهات الحكومية القطرية خلال تلك الأيام الكريمة القادمة، من الجدير بالذكر أن أول رمضان فلكيًا في دولة قطر هو يوم الخميس 23 مارس 2023.

أوقات الدوام المرن في رمضان قطر 2023

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن أوقات الدوام المرن لموظفي الجهات الحكومية في رمضان قطر 2023 سوف يكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 مساء، أو من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساء، بشرط الوفاء بكل متطلبات العمل، يُطبق قرار الديوان خلال رمضان في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

هذا ومن الجدير بالذكر، أن دولة الكويت قد أعلنت أيضًا تطبيق نظام الدوام المرن في كل وزاراتها والجهات الحكومية بها، ويلاقي هذا النظام ترحيب كبير من الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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