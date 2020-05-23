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“الدوحة” موعد صلاة العيد قطر اليوم الأحد 24-5-2020

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الدوحة موعد صلاة العيد الدوحة

متى موعد صلاة عيد الفطر في الدوحة 2020 قطر؟ ومتى وقت صلاة العيد بالمنازل في الخور والدوحة والوكرة، أسئلة كثيرة تشغل الجميع من المواطنين والمقيمين بالدولة الآن، حيث نقدم لكم موعد صلاة العيد بالدوحة ومدن قطر بعد دخولنا في الساعات الأولى من أول أيام العيد وغرة شهر شوال الكريم، ولأول مرة، سوف تقام صلاة العيد في قطر بالبيوت، وبدون خطبة صلاة العيد، ولن تُقام في المساجد بسبب الظروف الحالية في كل العالم.

موعد صلاة العيد الدوحة قطر 2020

سوف تُقام صلاة عيد الفطر في الدوحة وقطر صباح اليوم الأحد 24 مايو 2020، بعدما انتهى شهر رمضان 1441 الفضيل عن 30 يومًا كامل العدة، وسوف تبث مساجد الدوحة والخور والوكرة تكبيرات العيد، ثم تبث الأذان والدعوة لصلاة العيد في المنازل، موعد صلاة العيد الدوحة 5 صباحًا، موعد صلاة العيد الوكرة 5 صباحًا، موعد صلاة عيد الفطر الخور 4.59 صباحًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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