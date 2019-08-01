الرؤية الشرعية.. استطلاع هلال ذي الحجة 1440-2019 في السعودية اليوم (في انتظار بيان المحكمة العليا)

نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 1440 في السعودية ونتيجة الرؤية الشرعية وبيان المحكمة العليا السعودية بخصوص بداية شهر ذي الحجة 2019، هي أمور تنتظرها الأمة الإسلامية مساء اليوم الخميس 29 شعبان 1440 الموافق 1 أغسطس 2019 (يوم الرؤية الشرعية)، حيث تتبع الإمارات والكويت وقطر ومصر وسلطنة عمان وكل العالم السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة من كل عام، وذلك حتى يتفق كل العالم في موعد وقفة عرفات 1440 وأول أيام عيد الأضحى، تلك الأيام الكريمة التي تشهد مناسك موسم الحج، ربنا لا تحرمنا من زيارة المسجد الحرام، ولا تحرمنا فريضة حج بيتك.

التقديرات الفلكية لنتيجة الرؤية واستطلاع هلال ذي الحجة 1440-2019

تقول التقديرات والحسابات الفلكية الدقيقة، أنه ستتم خلال الرؤية الشرعية واستطلاع هلال ذي الحجة 1440 في السعودية مساء اليوم الخميس مشاهدة هلال بداية الشهر الكريم، وعليه وطبقا للحسابات الفلكية سيكون اليوم الخميس هو أخر أيام شهر ذي القعدة، على أن يكون أول أيام ذي الحجة 1440 في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعالم هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك إلا أن السعودية ومعظم الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية باستخدام العين المجردة أو عن طريق المناظير.

بيان المحكمة العليا يُحدد نتيجة الرؤية واستطلاع هلال ذي الحجة 1440-2019

تنتظر كل الأمة الإسلامية مساء اليوم الخميس، بيان المحكمة العليا السعودية بخصوص نتيجة الرؤية واستطلاع هلال ذي الحجة 1440، والمحكمة العليا السعودية هي الجهة المختصة بتحديد نتائج الرؤية الشرعية، وقد دعت المحكمة كل المتواجدين بالسعودية لتحري هلال ذي الحجة 2019، فتابعونا مع النتيجة.