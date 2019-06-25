الرئيس الإيراني يصف ترامب بالمتخلف عقلياً ويرفض العقوبات ضد خامنئي

كلمة.أورج| تغطية خاصة| رفض الرئيس الإيراني العقوبات الأمريكية التي فُرضت على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي وعدد من المسئولين الإيرانيين من بينهم وزير الخارجية “محمد جواد ظريف” وقال إن أمريكا بهذه العقوبات تناقض قولها بأنها تسعى لحل الخلاف.

ترامب متخلف عقلياً

كما وصف الرئيس الإيراني “حسن روحاني” البيت الأبيض الأمريكي بأنه محكوم بواسطة “متخلف عقلياً” في إشارة إلى الرئيس “دونالد ترامب”، فقد فرض عقوبات مالية على المرشد خامنئي الذي لا يملك أية أرصدة مالية في الخارج من الأساس.

وأضاف “روحاني” في كلمة بُثت مباشرةً على التلفزيون الإيراني: “هذه العقوبات صدرت من مسئول متخلف عقلياً، وصبر إيران على الاستفزازات الأمريكية لا يعني أنها خائفة”.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة على مسئولين إيرانيين صباح اليوم على خلفية إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية منذ بضعة أيام قرب مضيق هُرمُز فيما اعتبرته أمريكا استفزازاً مباشراً.

ترامب: على الدول التي تستورد النفط من الخليج حماية تجارتها

قال ترامب في حديث تلفزيوني أمس إن بلاده لن تستمر في حماية الخليج إلى الأبد بدون مقابل، وإن على الدول التي تستورد النفط من الخليج أن تدفع مقابل حماية سفنها، وهو تصريح يوضح الكثير من الحقائق حول الأسباب الحقيقية للتوتر القائم في الخليج العربي.