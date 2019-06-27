الرئيس التونسي يتعرض لوعكة شديدة ويدخل فى غيبوبة وحالته الصحية حرجة للغاية

أكدت مصادر تونسية مقربة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسى بأن الرئيس التونسي تعرض لوعكة صحية شديدة وأن الرئيس التونسيى حالته حرجة جداً ودخل فى غيبوبة إثر تعرضه لوعكة شديدة، وأكدت المصادر قائلاً: “ربنا معاه، وكل ما نملكه هو أن ندعو له، ونتمنى فى كل الأحوال الاستقرار لتونس”، وأضاف “السبسى وحد كل التونسيين ووقف فى وجه الإرهاب، ونحن نريد الحفاظ على دولتنا ووحدتها”.

وقد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسى البالغ من العمر 92 عاماً لوعكة صحية شديدة وحادة وتم نقله على أثرها إلى المستشفى، وقد أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان رسمي لها بأن الرئيس التونسي قد تعرض لوعكة صحية شديدة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

وذكرت وكالة “الفرانس برس” عن مصاد برئاسة الجمهورية التونسية بأن حالة الرئيس التونسي حرجة للغاية، وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي بأن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسى قد أجري بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة وعادية بالمستشفى العسكري بمدينة تونس العاصمة.

وقد أفادت قناة “سكاي نيوز” منذ قليل فى نبأ عاجل بحسب مصادر تونسية بان البرلمان التونسي دعا إلى اجتماع طارئ وقد انتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد أن تم الإعلان عن الوضع الصحي الحرج والخطير للرئيس التونسي الباجي قائد السبسى بعدما تعرض لوعكة صحية استوجبت نقله للمستشفى العسكري بتونس.