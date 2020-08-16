الرقم الآلي لفرع هيئة المعلومات المدنية بمحافظة الأحمدي الجديد

نشرت هيئة المعلومات المدنية بالكويت الرقم الآلي لفرعها الجديد بمحافظة الأحمدي وذلك لكي يتمكن المراجعين من زيارة الفرع بيسر وسهولة، عنوان المعلومات المدنية الجديد بالأحمدي تصل إليه عند إدخال الرقم الآلي على تطبيق “كويت فايندر” ومن خلاله تصل إلى المقر بسهولة، وفرع المدنية الجديد بالأحمدي سوف يعمل بصورة جزئية فقط بداية من اليوم الأحد 16 أغسطس 2020.

الرقم الآلي لفرع هيئة المعلومات المدنية الجديد بالأحمدي

سوف يعمل مقر هيئة المعلومات المدنية الجديد بالأحمدي في تقديم خدمة تسليم البطاقات المدنية الجاهزة فقط، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر من الأحد إلى الخميس، الفرع الجديد لخدمة مواطني الأحمدي، واستلام البطاقة المدنية دون حجز موعد مُسبق، الرقم الآلي لفرع المدنية الجديد بالأحمدي هو (95099639).