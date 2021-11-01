الزيارة العائلية والتجارية والسياحية.. فتح سمات الدخول للكويت

بواسطة محمود عطا الله
فتح سمات الدخول وكروت الزيارة للكويت فتح سمات الدخول وكروت الزيارة للكويت

قرار فتح إصدار سمات الدخول للكويت قد صدر رسميًا، وهو قرار سار للكثيرين، حيث أصدرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، اليوم الإثنين، تعميم لكل الإدارات، بفتح إصدار كروت الزيارة العائلية “التحاق بعائل”، وكروت الزيارة التجارية والسياحية والحكومية للكويت، وحدد التعميم شروط إصدار كل نوع من أنواع سمات الدخول، يذكر أن الكثيرين كانوا في انتظار هذا الخبر مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت.

1 شروط كروت الزيارة وسمات الدخول للكويت 2022/20217
2 استخراج كارت زيارة التحاق بعائل للزوجة الكويت

شروط كروت الزيارة وسمات الدخول للكويت 2022/20217

  • أهم شرط أن يكون الصادر لهم سمة الدخول أو كرت زيارة الكويت محصنين بأحد اللقاحات المعترف بها في الدولة.
  • كارت الزيارة التحاق بعائل يكون للزوجة فقط، بخصوص الأبناء أقل من 16 عام يمكن أن يصدر لهم سمة دخول سياحية أو سمة دخول التحاق بعائل، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
  • شاهد أيضا: طريقة استخراج كرت زيارة للزوجة الكويت التحاق بعائل
  • بخصوص سمات الدخول لأبناء الكويتيات يصدر لهم سمة دخول التحاق بعائل أو سمة دخول سياحية.
  • كروت الزيارة التجارية للكويت: يسمح بإصدار كروت زيارة لكل الأنشطة التجارية وذلك وفقا لتقدير مدير الإدارة.
  • الزيارة الحكومية، يُسمح بإصدار سمات الدخول لكل الجهات الحكومية.

استخراج كارت زيارة التحاق بعائل للزوجة الكويت

مع فتح إصدار سمات الدخول للكويت، تكون كروت الزيارة العائلية واحدة من أكثر السمات أهمية للكثيرين، وبخصوص الأوراق المطلوبة لعمل كارت زيارة للزوجة إلى الكويت فهي: صورة جواز سفر الزوجة بشرط مدة صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر، جواز سفر المقيم وبطاقته المدنية وإذن العمل، طلب سمة زيارة التحاق بعائل من الطباعين، بعد تجهيز المستندات، تقوم بحجز موعد مع شؤون الإقامة عبر منصة متى.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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