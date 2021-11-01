الزيارة العائلية والتجارية والسياحية.. فتح سمات الدخول للكويت

قرار فتح إصدار سمات الدخول للكويت قد صدر رسميًا، وهو قرار سار للكثيرين، حيث أصدرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، اليوم الإثنين، تعميم لكل الإدارات، بفتح إصدار كروت الزيارة العائلية “التحاق بعائل”، وكروت الزيارة التجارية والسياحية والحكومية للكويت، وحدد التعميم شروط إصدار كل نوع من أنواع سمات الدخول، يذكر أن الكثيرين كانوا في انتظار هذا الخبر مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت.

شروط كروت الزيارة وسمات الدخول للكويت 2022/20217

أهم شرط أن يكون الصادر لهم سمة الدخول أو كرت زيارة الكويت محصنين بأحد اللقاحات المعترف بها في الدولة.

كارت الزيارة التحاق بعائل يكون للزوجة فقط، بخصوص الأبناء أقل من 16 عام يمكن أن يصدر لهم سمة دخول سياحية أو سمة دخول التحاق بعائل، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

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بخصوص سمات الدخول لأبناء الكويتيات يصدر لهم سمة دخول التحاق بعائل أو سمة دخول سياحية.

كروت الزيارة التجارية للكويت: يسمح بإصدار كروت زيارة لكل الأنشطة التجارية وذلك وفقا لتقدير مدير الإدارة.

الزيارة الحكومية، يُسمح بإصدار سمات الدخول لكل الجهات الحكومية.

استخراج كارت زيارة التحاق بعائل للزوجة الكويت

مع فتح إصدار سمات الدخول للكويت، تكون كروت الزيارة العائلية واحدة من أكثر السمات أهمية للكثيرين، وبخصوص الأوراق المطلوبة لعمل كارت زيارة للزوجة إلى الكويت فهي: صورة جواز سفر الزوجة بشرط مدة صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر، جواز سفر المقيم وبطاقته المدنية وإذن العمل، طلب سمة زيارة التحاق بعائل من الطباعين، بعد تجهيز المستندات، تقوم بحجز موعد مع شؤون الإقامة عبر منصة متى.