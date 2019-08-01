السبت 10 أغسطس 9 ذي الحجة وقفة عرفات وعيد الأضحى الأحد 11 أغسطس 10 ذي الحجة حسب تأكيد رؤية المحكمة العليا بالمملكة ودار الإفتاء المصرية

متابعين الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج في مصر، والعالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، المسلمين في شتى بقاع العالم، كل عام وأنتم بخير وأعاد الله علينا الأيام المباركة باليمن والخير والبركات، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الذي يترقبه جموع المسلمين في كل أرجاء الأرض، وهو موضوع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجري، ونحن من خلال هذا المقال سنوافيكم بموعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، بناءا على قرار المحكمة العليا السعودية اليوم، ودار الإفتاء المصرية، التي أكدوا رؤية هلال ذي الحجة.

بعد ترقب كبير من جموع المسلمين تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 هجري اليوم، كما أعلنت المحكمة العليا السعودية ودار الإفتاء المصرية،وبناء عليه سيكون وقفة عيد الأضحى يوم 10 أغسطس الموافق 9 من ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد 11 أغسطس الموافق 10 ذي الحجة.

المحكمة العليا السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحج

أعلنت المحكمة العليا السعودية بعد انعقادها اليوم لتحري رؤية هلال ذي الحجة، قرارها بثبوت هلال ذي الحجة، وبناءا عليه فأن غداً الجمعة الأول من ذي الحجة 1440 هجري، الموافق 2 من أغسطس 2019 وسيكون الوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 9 من ذي الحجة، الموافق 10 من أغسطس، وعيد الأضحى الأحد 10 ذي الحجة الموافق 11 أغسطس.

بيان دار الإفتاء المصرية حول ثبوت هلال شهر ذي الحجة

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم، وهنأة المسلمين في شتى بقاع الأرض بهذه المناسبة، وأن وقفة عرفة ستكون يوم السبت 10 أغسطس، والعيد يوم الأحد 11 أغسطس 2019 الموافق 10 ذي الحجة 1440 هجري.