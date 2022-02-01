السرطان يهاجم الفنان الكويتي رامي العبد الله

أعلنت اليوم بعض الصحف المحلة بدولة الكويت إصابة الفنان الكويتي رامي العبد الله، بمرض السرطان، وجاء إعلان الخبر اليوم بعد معاناة الفنان منذ فترة لمتاعب صحية مستمرة.

إصابة الفنان الكويتي رامي العبد الله بالسرطان

وكشفت صحيفة “الأنباء الكويتية” أن أحد المراكز الطبية المتخصصة قد أطلعت العبد الله عن نتيجة الفحص والتي أكد أنه مصاب بورم كبير في الحوض، وأن هذا الورم يؤثر بشكل مباشر على الكلى، ويسبب الكثير من المتاعب الصحية الأخرى.

ويستعد الفنان الكويتي للسفر للخارج وذلك للبحث عن أفضل الأماكن التي يمكن أن يتلقى فيها العلاج.

يذكر أن العبد الله والذي لم يتم التاسعة والأربعون، قد أنفصل في وقت سابق عن زوجته الفنانة الأردنية باسمة حمادة، والتي تقيم بدولة الكويت بعد زواج أستمر لأكثر من ثمانية أعوام.

قدم رامي العبد الله العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته، يذكر منها على سبيل المثال “بقايا جروح، وأحلام لا تعرف الدموع، ونور في سماء صافية، وغريب الدار).