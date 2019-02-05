السعودية تطلق اليوم قمر صناعي جديد مخصص للاتصالات تعرف على مميزات القمر الجديد

من المقرر أن تطلق في مساء اليوم الثلاثاء المملكة العربية السعودية قمرها الصناعي الجديد المخصص للاتصالات، وسيتم إطلاق القمر الصناعي الجديد من قاعدة كورو الواقعة في أفليم غويانا الفرنسي بشمال أمريكا الجنوبية، ويعتبر هذا القمر هو أول قمر صناعي سعودي مخصص للاتصالات الفضائية ومملوك بالكامل للمملكة العربية السعودية، كما انه سيتم التحكم فيه وأدارته بالكامل من خلال محطات أرضية سعودية.

السعودية تطلق قمر صناعي جديد مخصص للاتصالات

ومن المتوقع أن يوفر القمر الصناعي الجديد تطبيقات متعددة تشمل مجالات الاتصال بالنطاق العريض، وكذلك يوفر الاتصالات الآمنة، كما يمكنه أن يغطي الاتصالات خلال المناطق النائية التي لا تصل إليها وسائل الاتصال الأخرى وكذلك المناطق المنكوبة.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد وقع على القطعة الأخيرة للقمر الصناعي الجديد في أبريل الماضي خلال زيارته لمقر شركة لوكهايد مارتن بمدينة سن فرانسيسكو الأمريكية، كما أطلع ولي العهد على آخر التقنيات في مجالات الطيران والدفاع الجوي، وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية، وتقنيات الصواريخ الحديثة.