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السفارة السورية في الكويت حجز موعد

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد السفارة السورية الكويت رابط حجز موعد السفارة السورية الكويت

ننشر رابط حجز موعد السفارة السورية في الكويت هذا الرابط الذي تم تدشينه بمعرفة السفارة لخدمة المواطنين السوريين المتواجدين حاليًا في دولة الكويت، هذا ويستهدف موقع حجز السفارة السورية تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين المراجعين، وتقليل الأعداد داخل مقر السفارة، ومنع حدوث أي ازدحامات حفاظًا على الجميع، وتستقبل السفارة السورية في الكويت مراجعيها خلال المرحلة الثانية من خطة الكويت الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

1 خطوات حجز موعد السفارة السورية الكويت
2 معاملات السفارة السورية الكويت تتطلب حجز موعد
3 رابط حجز موعد السفارة السورية الكويت

خطوات حجز موعد السفارة السورية الكويت

  • الذهاب إلى منصة مواعيد وزارة الخارجية السورية في الكويت.
  • تحديد نوع المعاملة التي تود حجز موعد لمراجعتها في مقر السفارة المتواجد في منطقة مشرف بمحافظة حولى.
  • تسجيل بياناتك الأساسية المطلوبة ومنها: الاسم الثلاثي، اسم الأم، رقم الهاتف النقال.
  • الموافقة على إقرار صحة البيانات المذكورة في طلب الحجز.
  • استكمال كافة البيانات حتى تحصل على باركود زيارة السفارة السورية بالكويت.

معاملات السفارة السورية الكويت تتطلب حجز موعد

من الخدمات والمعاملات التي تتطلب حجز موعد السفارة السورية في الكويت خدمة جواز سفر عادي وتكلفتها 93 دينار، معاملة جواز سفر مستعجل بتكلفة 247 دينار كويتي، معاملة تصديق الوثائق من السفارة السورية بالكويت، وخدمة الحصول على شهادة من يهمه الأمر، ومعاملة دفع البدل النقدي، ومعاملة تأجيل بسبب الإقامة أو الدراسة أو وحيد، ومعاملة تذاكر مرور، وغيرها من المعاملات.

رابط حجز موعد السفارة السورية الكويت

خطوات حجز موعد السفارة في منتهى السهولة، ويجب أن تكون المعلومات التي أدخلتها في موقع الحجز سليمة وصحيحة، في حال ظهرت لك رسالة “التسجيل مغلق في الوقت الحالي للمعاملة المختارة”، عليك أن تقوم بالحجز في موعد لاحق، رابط حجز موعد السفارة السورية الكويت لجواز السفر أو التأجيل أو أي من الخدمات هو:
https://syembassykw.com/application
هذا ويجب أن يتخذ المراجع السوري لمقر سفارته كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين والموظفين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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