السفيرة أسماء محمد عبدالله.. من هي وزيرة الخارجية السودانية الجديدة “السيرة الذاتية”

ننشر السيرة الذاتية للسفيرة أسماء محمد عبدالله وزير الخارجية السوداني الجديد المرتقب بعد ترشيح سيادتها لهذا لمنصب الهام من قبل رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الدكتور عبدالله حمدوك، السفيرة أسماء محمد عبدالله ستكون أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية السوداني في تاريخ دولة السودان، كما أنها لديها خبرات طويلة وكبيرة مع تلك الوزارة الهامة، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف عن أسماء الوزراء الجدد بالسودان مساء اليوم الثلاثاء او على أقصى تقدير غدا الأربعاء.







السيرة الذاتية للسفيرة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية الجديدة

السفيرة أسماء محمد عبدالله كانت أول سيدة سودانية تلتحق بالعمل الدبلوماسي في دولة السودان مع السفيرتين فاطمة البيلي وزينب محمد محمود عبد الكريم، عملت بوزارة الخارجية خلال الثمانينيات من القرن الماضي، وتدرجت في المناصب داخل الوزارة حتى وصلت إلى درجة وزير مفوض.







السفيرة أسماء محمد عبدالله وزير الخارجية الجديد شغلت العديد من المناصب الهامة، ومن ضمنها العمل بسفارة السودان في النرويج، تم فصلها من عملها في بداية حكم الرئيس السابق عمر البشير، ومن المرتقب أن تتولى ملفات الوزارة على الفور بعد أداء اليمين القانونية، حيث تنتظرها العديد من الملفات ولقضايا الهامة.