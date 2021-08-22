السفير: هذه هي التكلفة الفعلية لجلب العمالة المنزلية الهندية إلى الكويت

تحدث السفير الهندي في الكويت “سيبي جورج” عن تكلفة جلب العمالة المنزلية إلى الكويت الحالية، وقال أنها مرتفعة ومبالغ فيها، مؤكدًا أنه يعمل على تخفيض تلك التكلفة للعمالة المنزلية القادمة من الهند، كما عبر السفير عن سعادته بعودة رحلات الطيران المباشرة بين الهند والكويت، مؤكدا أنها خطوة جيدة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

التكلفة الفعلية لجلب العمالة المنزلية الهندية للكويت

قال السفير الهندي، أن تكلفة جلب العمالة المنزلية للكويت والتي تُقدم بمبلغ 900 دينار مبالغ فيها، مؤكدًا أن التكلفة الفعلية لجلب العمالة المنزلية من الهند هي 300 دينار فقط، وطالب بخفض أسعار جلب العمالة من الهند، مضييفًا أنه لا يوجد أي مكتب عمالة في الهند يدفع رسوم أكثر من 30 ألف روبية وهو ما يعادل 120 دينارًا كويتيًا.