السلطات الإيرانية: 54 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت السلطات الإيرانية أن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 54 حالة حتى الآن، ضمنهم نائب برلمانى.

وتعتبر إيران من أعلى دول العالم فى انتشار المرض وهو ما دعى عدد من الدول لمنع دخول الإيرانيين، خاصة مع عدم وجود آليات للعزل داخل الدولة، وهو ما أدى إلى إصابة نائبة رئيس الجمهورية ونائب وزير الصحة وحفيد المرشد العام.

ودعت الأحداث المملكة العربية السعودية إلى وقف رحلات العمرة والسياحة والتجول بالهوية الوطنية مؤقتا، لحين استقرار الاوضاع منعاً لتفشى المرض.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الحيوانات، وتحديدا الخفافيش، ولكنه بدا فى الانتشار بين البشر مؤخرا، وأكد التقرير أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية، وتتشابه أعراضه مع الإصابة بنزلات البرد العادية والتهاب الجهاز التنفسي الحاد.

أعراض فيروس كورونا

يعانى المصاب بفيروس كورورنا من ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ، والتهاب في الأنف يصاحبه السيلان، مع العطس الشديد، والسعال المتواصل، والصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعى، مع ألم فى الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، ويصاحبه ألم فى العضلات والإحساس بتكسير فى العظام، وضيق فى التنفس، والإسهال الشديد والمتواصل.

وفقا للتعليمات الطبية، فى حالة ظهور هذه الأعراض على أى شخص، يجب عدم التعامل مع المصاب، ونقله إلى أقرب مستشفى حيث يتم عزله، والتعامل معه طبيا وفقا للإجراءات التى تعلنها وزارة الصحة.