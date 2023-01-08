السلطات الكويتية تقبض على عصابة تساعد الطلاب على الغش بالثانوية العامة

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على عصابة تخصصت في مساعدة الطلاب على الغش في اختبارات الثانوية العامة، وكشفت وسائل إعلام محلية كويتية أن العصابة تقوم بتسريب أسئلة الاختبارات للطلاب مقابل مبالغ مالية.

3 موظفين كويتيين وسوري

وكشفت التقارير التي أعلنتها السلطات الكويتية أن العصابة تتكون من 3 موظفين كويتيين بوزارة التربية، ومندوب مبيعات سوري الجنسية، وتتقاضى هذه العصابة مبلغ 150 دينار عن كل مادة يتم تسريبها ومساعدة الطالب على اجتيازها.

وأكدت التقارير الأمنية أن العصابة تقوم بتزويد الطلاب بأجهزة تساعدهم على الغش داخل لجان الامتحان، وتقوم آلية عمل هذه العصابة على تكوين مجموعات للغش خاصة بكل مادة، وتزويد الطلاب بسماعات خاصة وربطها بهواتفهم، ثم تقوم بتزويد الطلاب بإجابات الأسئلة من خلالها.

هذا وقد قامت السلطات الكويتية برصد عمليات تحويل أموال متكررة لحساب مندوب المبيعات السوري، والتي كانت الخيط الذي تم القبض عليه من خلالها.

وتشير المعلومات الأولية التي كشفتها التحقيقات، أن عدد الطلاب المشتركين بمجموعات الغش الخاصة بهذه العصابة بلغ 400 طالة وطالبة، ولا تزال تحريات السلطات الكويتية مستمرة لضبط باقي أعضاء العصابة والعصابات المماثلة.