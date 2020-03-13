السلطات النرويجية تضع الملك والملكة في الحجر الصحي عقب عودتهما من الأردن خوفاً من كورونا

نشر التليفزيون النرويجي اليوم تقريراً يعلن فيه وضع ملك البلاد هارالد الخامس والملكة سونيا في الحجر الصحي عقب عودتهما من الأردن مؤخراً على الرغم من أنهما لم يصابا بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولم تظهر عليهما أعراض المرض ولكنه اتخذ كأجراء وقائي واحترازي.

الملك والملكة وضعا في الحجر الصحي بعد عودتهما من الأردن

ويذكر أن أعلنت الحكومة النرويجية عن اتخاذها لعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في البلاد ومنها وضع البلاد تحت إجراءات الطوارئ لمواجهة الفيروس الجديد، مطالبة كافة المسافرين العائدين إلى النرويج منذ تاريخ 27 فبراير الماضي بعزل أنفسهم في المنازل وعدم الخروج منها، بصرف النظر عن تعرضهم للعدوى والإصابة بها أو عدم إصابتهم كإجراء احترازي ووقائي، موضحة أنه يستثنى من هذا القرار النرويجيين القادمين الدول الاسكندنافية.

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا” في إقليم كردستان إلى 20 حالة

وفي إقليم كردستان العراق ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى نحو عشرون حالة، وقالت وزارة الصحة في بيان لها على قناة السومرية نيوز أنه تم تسجيل حالة جديدة أصيبت بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالة الجديدة المصابة هي لرجل يبلغ من العمر نحو خمسة وأربعون عاماً من إقليم كردستان.

وكان فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” قد ظهر في مدينة وهان الصينية في نهاية العام الماضي بأحد الأسواق الخاصة ببيع الحيوانات البرية، إلا أن المرض سرعان ما انتشر بين المواطنين الأمر الذي نتج عنه اتخاذ السلطات الصينية إجراءات وقائية بعزل المدينة عن باقي المناطق .