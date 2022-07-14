السنة الهجرية 1444.. تعرف على موعد أول أيام العام الجديد في الكويت والسعودية وقطر والإمارات

اقتربنا كثيرًا من غرة شهر المحرم من العام الهجري الجديد 1444، واقتربت سنة 14443 من نهايتها، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام السنة الهجرية 1444 في الكويت والسعودية وقطر والإمارات فلكيًا، ومتى تُصادف السنة الجديدة بالتاريخ الميلادي، هذا ويعتبر أول أيام السنة الهجرية الجديدة عطلة رسمية في معظم الدول العربية، كما تقوم بعض الدول بتعويضه بيوم إجازة في حال تصادف قدومه مع عطلة نهاية الأسبوع.

موعد أول أيام السنة الهجرية 1444

تؤكد الحسابات الفلكية، أن شهر ذي الحجة آخر شهور السنة الهجرية 1443 سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًأ، وأن آخر أيامه هو يوم الجمعة الموافق ميلاديًا يوم 29 يوليو 2022، عليه يكون موعد أول أيام السنة الهجرية 1444 فلكيًا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات هو يوم السبت 1 محرم 1444 الموافق ميلاديًا يوم 30 يوليو 2022.

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هذا وعلى الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن كل الدول العربية، تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشريعة واستطلاع الأهلة من خلال الجهات المختصة.

تستطلع الكويت وكل الدول العربية هلال بداية أول أيام السنة الهجرية 1444 مساء يوم 29 ذي الحجة 1443 الموافق ميلاديًا الخميس 28 يوليو 2022.