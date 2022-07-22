السنة الهجرية 2022 في الكويت.. تعرف على موعد الإجازة وأول محرم 1444

حدد ديوان الخدمة المدنية موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 الكويت في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد العطلة الرسمية وموعد أول أيام شهر المحرم 1444 فلكيًا في دولة الكويت، وشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم وأول كل عام هجري جديد، يذكر أن شهر ذي الحجة الكريم الجاري قد دخل في ساعاته الأخيرة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 الكويت

قال ديوان الخدمة المدنية في تعميم رسمي، أن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 في الكويت بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وفي كل الجهات الحكومية سوف يكون يوم الأحد 31 يوليو 2022 الجاري، على أن يبدأ الدوام من جديد ويعود الجميع للعمل يوم الإثنين 1 أغسطس 2022، هذا وتعتبر الكويت أول كل عام هجري عطلة رسمية.

أول محرم 2022 الكويت فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن شهر ذو الحجة 1443 الجاري سوف ينتهي عن 30 يومًا (كامل العدة)، وأن آخر أيامه سيكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022، ليكون أول أيام شهر المحرم 2022 – 1444 فلكيًا في الكويت هو يوم السبت 30 يوليو 2022.