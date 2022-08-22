الشؤون الاجتماعية في الكويت.. المراجعة بدون حجز مواعيد مُسبقة

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، أن مراجعة أي من فروع الوزارة يتم حاليًا دون حجز موعد مُسبق، عليه يمكن لكل مراجعي الشؤون الاجتماعية، مراجعة أي من الفروع الوزارة دون التقيد بحجز موعد قبل المراجعة، تأتي تلك الخطوة للتيسير على المراجعين لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

وقد وجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي بعدم تقييد المراجعين بمواعيد محددة، كما شدد على ضرورة استقبال المراجعين بشكل يومي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وتوجيهات مجلس الوزراء بالتيسير على المراجعين في كافة الدوائر الحكومية في الكويت.