الشؤون الاجتماعية في الكويت.. المراجعة بدون حجز مواعيد مُسبقة

بواسطة محمود عطا الله
مراجعة الشؤون الاجتماعية الكويت دون حجز موعد مسبق مراجعة الشؤون الاجتماعية الكويت دون حجز موعد مسبق

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، أن مراجعة أي من فروع الوزارة يتم حاليًا دون حجز موعد مُسبق، عليه يمكن لكل مراجعي الشؤون الاجتماعية، مراجعة أي من الفروع الوزارة دون التقيد بحجز موعد قبل المراجعة، تأتي تلك الخطوة للتيسير على المراجعين لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

وقد وجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي بعدم تقييد المراجعين بمواعيد محددة، كما شدد على ضرورة استقبال المراجعين بشكل يومي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وتوجيهات مجلس الوزراء بالتيسير على المراجعين في كافة الدوائر الحكومية في الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

مواعيد مسائية لتسليم بطاقة عافية الجديدة في 7 مراكز “تعرف عليها”

أخبار العالم

دائرة مدينة جابر الأحمد في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت