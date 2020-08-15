الشتاء قادم.. الصحة العالمية تحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

تنشر الصحة العالمية كافة تقريرها وأبحاثها عن فيروس كورونا المستجد بين الحين والآخر حتى يتمكن الجميع من اتخاذ حذرهم لكي لا تتسع دائرة انتشار الوباء بصورة أكبر، وفي تقرير أعده استشاري الأبحاث الأكلينكية و نظمة الصحة العالمية، أفاد بأن هناك موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، كما أكدوا أن اللقاحات الموجودة حالياً لا تزال في مرحلة التجربة والبحث.

الصحة العالمية تؤكد بدء الموجة الثانية من وباء كورونا في بعض الدول

وقالت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، رنا الحجي أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بدأت بالفعل في عدد من الدول، مشيرة إلى أن الموجة الثانية مرتبطة ببعض العوامل منها فصل الشتاءـ حيث أن الأمراض التنفسية ترتفع بنسبة كبيرة في هذا الفصل.

وأشارت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الجمعة في مصر” والذي يعرض على قناة “ام بي سي مصر” الفضائية، أن الموجة الثانية في مصر مرتبطة بعودة الحياة الاقتصادية بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحة أن هناك عدد من الدول بدأ انتشار الموجة الثانية من الفيروس بنهاية شهر رمضان الماضي.

استشاري الأبحاث الأكلينكية يكشف أن الموجة الثانية للفيروس ستبدأ بحلول فصل الشتاء

قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن أن الموجة الثانية من كورونا ستبدأ مع حلول فصل الشتاء بنسبة 100 % ، لافتاً إلى أنها ستكون متزامنة مع الإنفلونزا الموسمية بصورة لم تكن معتادة من قبل. مشيراً إلى أن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية صعب للغاية، وأن هناك خمسة ملايين حالة معلنة حنى الآن.

وأضاف استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن أن عدد المصابين بالفيروس في العالم حتى الآن تجاوز 20 مليون حالة مع العلم بأنه رقماً ليس دقيقاً وأنه من المؤكد أن عدد الحالات المصابة أضعاف هذا الرقم.