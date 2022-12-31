الشيخ عبدالله مشعل الصباح وكيل وزارة الدفاع الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية

أُعلن في الكويت عن تعيين الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح في منصب وكيل وزارة الدفاع وقد أعلنت كل وسائل الإعلام هذا القرار، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح وكيل وزارة الدفاع الكويتية الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل داخل وزارة الدفاع، هذا وقد صدر مرسوم أميري بهذا القرار.

معلومات عن الشيخ عبدالله مشعل الصباح وكيل وزارة الدفاع الجديد