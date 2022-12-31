الشيخ عبدالله مشعل الصباح وكيل وزارة الدفاع الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية
أُعلن في الكويت عن تعيين الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح في منصب وكيل وزارة الدفاع وقد أعلنت كل وسائل الإعلام هذا القرار، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح وكيل وزارة الدفاع الكويتية الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل داخل وزارة الدفاع، هذا وقد صدر مرسوم أميري بهذا القرار.
معلومات عن الشيخ عبدالله مشعل الصباح وكيل وزارة الدفاع الجديد
- الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح يتولى منصب وكيل وزارة الدفاع بالكويت منذ ديسمبر 2022.
- شغل من قبل منصب رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الكويتية.
- د. عبدالله مشعل الصباح تولى في نوفمبر 2019 منصب الوكيل المساعد لوزارة الدفاع.
- حاصل على درجة الماجستير من جامعة برمنجهام البريطانية في سياسة وإدارة الرعاية الصحية.
- الشيخ عبدالله مشعل الصباح وكيل وزارة الدفاع حاصل على البكالوريوس في العلوم الطبية والبكالوريوس في الطب والجراحة العامة من كلية الطب جامعة الكويت.
-
- بداية عمله في وزارة الدفاع كانت في هيئة الخدمات الطبية، بعدها تدرج بعدها في المناصب والرتب العسكرية حتى رتبة عقيد طبيب.