الشيخ محمد بن راشد يقرّر بعثَ وزارةٍ جديدةٍ: “وزارة اللّامُستحيل” في الإمارات

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه قرّر بعث وزارة جديدة، هي “وزارة اللّامستحيل“.

وقال محمد بن راشد، في تدوينة أولى، إنّ: “المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة .. وطريقة عملها .. والمستحيل ليس في قاموسنا .. وليس جزء من تفكيرنا .. ولن يكون جزءا من مستقبلنا”.

وأضاف في تدوينة ثانية، أنّ: “وزارة اللّامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع .. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور .. وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة، واختصار وقتها من 60 يومًا إلى 6 دقائق .. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات ..”.

منظومة عمل جديدة

وأكد الشيخ محمد بن راشد، إطلاق منظومة عمل جديدة، وقال: “أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات … وزارة اللّامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل”.

وكان الشيخ محمد بن راشد، أكد قبل يومين، قائلًا: “أرسلنا فريقًا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم .. عاد الفريق بهذا التقرير .. أضعه أمام الجميع بكل شفافية .. وأقول لجميع من في الحكومة .. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية”.

ويعود ذلك إلى أنه، وفق تدوينته “صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات … ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى ..”.

وكان الشيخ محمد بن راشد أعلن عن بعث وزارة جديدة للتسامح، ضمن التشكيلة الحكومية المعلنة في فبراير 2016، وقام بتكليف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرًا للتسامح، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتتمثل مجالات العمل الرئيسية لوزارة التسامح في دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، إلى جانب إثراء المحتوى العلمي والثقافي، والمساهمة في الجهود الدولية للتسامح، وإبراز دور دولة الإمارات في هذا المجال.

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