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الصحة العالمية تحذر المواطنين من كورونا: قد لا يختفي أبدا

بواسطة عبدالرحمن خالد
منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية تحذر من فيروس كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الشديد بشأن ما يحدث في العالم من ظاهرة تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، خاصة في ظل الأعداد التي تتزايد بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة حيث تخطى عدد حالات كورونا حول العالم الـ 4 ملايين إصابة حتى الآن ومازال العدد قابل للإصابة خلال الفترة المقبلة.

وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الخاص بـ منظمة الصحة العالمية، والذي يدعى مايكل ريان المواطنين من ذلك الفيروس قائلا إنه من الممكن ألا يختفي أبدا ويصبح مثله مثل اي فيروس منتشر في الوقت الحالي ويهدد البشرية، مستشهدا بمرض الإيدز الذي مازال متواجد حتى الآن وهو أحد الأمراض المميتة أيضا.

فيروس كورونا
الصحة العالمية تحذر من فيروس كورونا

الصحة العالمية: يجب العمل على علاج ضد فيروس كورونا

وأضاف المسؤول في منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات تم نقلها من خلال “سي إن إن” العالمية أنه يجب العمل في الوقت الحالي وبسرعة على إيجاد علاج فعال لفيروس كورونا الجديد في ظل انتشار المرض بشكل واضح وزيادة أعداد المصابين به خلال الفترة الماضية، من أجل التخلص من ذلك الفيروس اللعين الذي أصبح يفتك بالبشر واحدا تلو الآخر.

ورفض مايكل ريان عمل أي مقارنات بين فيروس كورونا ومرض الإيدز في الوقت الحالي موضحا أنه كان يقصد المقارنة من حيث الاستدامة فقط ولم يقصد أن المرضين مشابهين لبعضهما البعض، مؤكدا قدرة العلم على إيجاد علاج فعال يستطيعوا من خلاله التخلص من ذلك الفيروس إلى الأبد خلال الفترة المقبلة.

عبدالرحمن خالد
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