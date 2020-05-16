الصحة العالمية تحسم الجدل حول إمكانية إنتقال فيروس كورونا من الأسطح الصلبة للأشخاص

صرحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد أدلة علمية حتى الآن تشير إلى إمكانية انتقال فيروس كورونا عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس إلى الأشخاص، ومع ذلك فإن تعقيم الأسطح والأشياء وفقًا للتوجيهات التي تم الإعلان عنها أفضل، هذا وذكرت دراسة تم إجرائها، أن الفيروس يمكنه البقاء على الكمامة لمدة تصل إلى 7 أيام.

كورونا والأسطح الصلبة

أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة النظر في التجارب التي أجريت لدراسة بقاء فيروس كورونا على الأسطح، موضحة أن تلك الدراسات تم إجراءها في معامل لا تتعلق بالواقع، وأشارت الدراسة إلى أن كورونا يمكنه البقاء على الأسطح الفترات التالية:

السطح الصلب المقاوم للصدأ: أربعة أيام.

البلاستيك: أربعة أيام.

الزجاج: يومين.

النسيج والخشب: يومين.

النحاس: أربعة أيام.

الورق المقوى: 24 ساعة.

البلاستيك والصلب المقاوم للصدأ: 72 ساعة.

انتقال الفيروس من الأسطح للأشخاص

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن استبعاد إحتمال انتقال فيروس كورونا من الأسطح للأشخاص، هذا على الرغم من عدم وجود حالات حتى الآن، ولهذا من الضروري الاهتمام بتعقيم الأسطح والمقابض والأجهزة الكهربائية والمراحيض والأحواض،ولكن لا يمكن رش المطهرات على نطاق واسع، سواء خارج المنزل أو داخله، كما حدث في عدد من الدول.

وقالت أن الفيروس لا يتجمع في الشوارع وعلى الأرصفة، كما لا يمكن للمطهرات أن تظل ثابتة لفترة طويلة على الأسطح الغير مستوية، كما حذرت المنظمة من رش المطهرات على الأشخاص، مؤكدة أن رش الشخص المصاب لا يمنع انتقال العدوى منه إلى الآخرين، موضحة أن رش الأشخاص بالمطهرات يتسبب في عدد من المشكلات، مثل تشنجات القصبة الهوائية وتهيج الجلد والعينين.