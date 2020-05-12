الصحة العالمية: من الصعب الوصول إلى علاج لفيروس كورونا قريبًا.. ويجب عدم الإفراط في التفاؤال

رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها معظم دول العالم للحد من الإصابة بفيروس كورون المستجد “كوفيد- 19″، والمحاولات المستمرة للعديد من الجهات المعنية المختلفة لمنع تفشي هذا الفيروس القاتل، إلا أن عدد المصابين بالفيروس الجديد تتزايد وتنتشر بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، حيث دعت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إلى عدم الإفراط في التفاؤل حيال وجود فرص التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في الوقت القريب.

فيروس كورونا مربك للغاية ويصعب إيجاد لقاح له

ووصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لها، أن وباء فيروس كورونا بأنه “مُرِبك للغاية ويصعب إيجاد لقاح له”، لافتة إلى وجود بعض العلاجات التجريبية تقلل من شدة أو فترة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك بحسب بي بي سي.

لا يوجد أي لقاح أو علاج حتى الآن يقتل الفيروس

وشددت مارغريت هاريس، على أنه لا وجود لأي لقاح أو علاج حتى الآن يقتل الفيروس أو يوقف من انتشاره، حيث يسعى عدد كبير من مؤسسات البحث حول العالم إلى إيجاد دواء أو علاج لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، والذي تسبب في وفاة ما يقرب من 290 ألف شخص على مستوى العالم.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت في وقت سابق عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن هناك شريحة كبيرة من السكان حول العالم معرضون للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، لافتة إلى ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي والالتزام به خلال الفترة المقبلة، حيث أن تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي طبقتها بعض الدول قد تزيد من سرعة انتشار هذا الفيروس مرة ثانية وإصابة الكثيرين.