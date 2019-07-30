“الصداقة مشاعر نبيلة” يحرص عليها الإنسان النقي تعرف على اليوم العالمي للصداقة وأهم ما يميز الصديق الوفي تعرف على القصة من بدايتها وتعرف على صفات الصديق الصالح

متابعينا الأصدقاء الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا الموضوع المتميز يوم الصداقة العالمي، اليوم الذي يحيي العالم فيه هذه المشاعر الطيبة الجميلة مشاعر المحبة والصداقة يوم 30 من يوليو، من كل عام فالصداقة مشاعر نبيلة وإحساس بالمحبة بين الأفراد والشعوب، فعندما تتواجد مشاعر الصداقة بين الأمم تعمل على بناء جسور المحبة، ونحن من خلال هذا المقال نحاول أن نبنى جدار الصداقة بيننا وبينكم، ونتمنى أن نوفق وأن ينال المقال على إعجابكم أصدقائنا المتابعين.

تحتفل اليوم 30 من يوليو أغلب دول العالم باليوم العالمي للصداقة، التي تحيي فيه قيمة الصداقة وتحاول الدول أن تتبني أنشطة مختلفة لتزيد من الصداقة بين أفرادها، لكي يتماسك بنيان المجتمع ويقوى على مواجهة التحديات، فالصداقة تشد بنيان الشعوب وتقويها وتجعلها أكثر تماسكاً.

متى بدءا العالم في إحياء يوم الصداقة العالمي.؟

بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من أبريل عام 2011، إعلان يوم ال30 من يوليو يوماً عالمياً للصداقة، ودعت أعضائها وكافة المنظمات التابعة لها سواء منظمات دولية أو أهلية، في الاحتفال بيوم الصداقة العالمي من خلال التقاليد والعادات والثقافات التي تناسب كل دولة على حدا، من خلال التوعية العامة والأنشطة التعليمية وكافة الطرق المناسبة للاحتفال بهذا اليوم.

العالم اختلف على تحديد يوم للصداقة العالمية

لا تتفق كل دول العالم على أن يوم 30 من يوليو هو اليوم العالمي للصداقة، فتوجد دولاً كثيرة تتخذ أياماً مختلفة عن يوم 30 يوليو كيوم للصداقة، ونحن نرصد لكم بعض الدول التي تتخذ أياماً مختلفة للاحتفال بيوم الصداقة.

تتخذ الهند يوم 1 من أغسطس كيوم للصداقة.

تحتفل البيرو بيوم الصداقة العالمي يوم السبت الأول من شهر يوليو.

تحتفل الأرجنتين والبرازيل بيوم الصداقة العالمي يوم 20 من يوليو.

تحتفل كلاً من فنلندا و أستونيا بيوم الصداقة يوم 14 فبراير من كل عام.

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