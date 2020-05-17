الصين تعلن مخاوفها حول كورونا وخبير صيني “السلطات المحلية لم ترغب في الإفصاح عن الحقيقة في البداية”

صرح “تشونغ نانشان”، المستشار الصحي الرفيع للحكومة الصينية، أن نقص المناعة بين أواسط سكان الصين قد عرض البلاد لخطر موجة ثانية من الإصابة بكورونا المستجد “كوفيد -19″، ويذكر أن الصين قد تمكن من احتواء فيروس كورونا بدرجة كبيرة، بعد أشهر من إجراءات الإغلاق وتعليق السفر في الصين، والتي اتخذتها البلد الآسيوي العملاق لمواجهة أزمة كورونا.

مخاوف الصين بشأن كورونا

ظهرت خلال الفترة الأخيرة موجات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعات الصين الواقعة في منطقة شمال شرق البلاد ومدينة ووهان، الأمر الذي أثار مخاوف لدى البلد الآسيوي العملاق الذي اتخذ خلال الشهور الماضية إجراءات وقائية صارمة، نجحت من خلالها في إحتواء الفيروس، من حدوث موجة إصابات ثانية.

ومع نقص المناعة الذي يعاني منه أغلب الصينيين، فإن أعداد كبيرة معرضة للإصابة بالفيروس، كما صرح “تشونغ”، وأوضح أن الوضع في الصين ليس أفضل من الدول الأخرى، خلال الفترة الحالية، والتي تواجه فيها البلاد تحدي كبير، كما أضاف أنه في بداية انتشار الوباء، لم تقم السلطات في ووهان بالإعلان عن أعداد المصابين بشكل شفاف.

ووهان تخفي أرقام الإصابات الحقيقية

صرح تشونغ أنه كان ضمن الفريق الذي أرسل للتحقق من تفشي وباء كورونا في ووهان الصينية، ولم تقم السلطات المحلية بالإفصاح عن حقيقة الوضع وقتها، كما أنه لم يصدق النتيجة، ولكنه يظن أن الأرقام التي تم نشرها بعد إغلاق ووهان، وقت تولي الحكومة الأمر، صحيحة.

وفي وقت يتسابق فيه العلماء حول العالم، للوصول للقاح كورونا، قامت فرانس برس بجمع حصيلة ضحايا كورونا حتى الآن، والتي وصلت إلى 311 ألف و959 شخص حول العالم، كما حذر تشونغ من استمرار كورونا لسنوات قبل إختفائه، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية.