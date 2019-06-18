الطعمية.. جوجل يحتفل باليوم العالمي للأكلة الشعبية الأكثر تناولاً في مصر

احتفل محرك البحث جوجل اليوم الثلاثاء تزامناً مع اليوم العالمي للفلافل أو كما يُطلق عليها الطعمية خاصةً من سكان مصر والسودان، ويرجع تسميتها لهذا الإسم نسبة لكلمة الطعام، أي أن الطعمية مشتقة من كلمة الطعام وتُعني قطعة صغيرة من الطعام، حيث تُعد الطعمية في مصر أحد الوجبات الصباحية الأساسية لعدد كبير من الملايين، بينما يُطلق عليها سكان محافظة الإسكندرية فلافل، وهي كلمة قبطية ومعناها الفول الكثير.

الطعمية

تصدرت الطعمية محرك البحث جوجل بنسبة بحث وصلت 200 ألف عملية بحث، بعد تغيير جوجل أيقونته الرئيسية بصورة متحركة يظهر عليها الطعمية وعدد من أرغفة الفلافل، كما تُعرف الطعمية في اليمن باسم الباجية، جديراً بالذكر بأن للطعمية فوائد كثيرة جعلتها أحد أبرز الوجبات الرئيسية بشكل يومي، فهي ذات مصدر جيد للبروتين، وتحتوي على العديد من الألياف الغذائية، وتساعد أيضاً في فقدان الوزن، خاصةً وأن تناول الطعمية يُقلل الشعور بالجوع لفترات ليست بالقليلة.

طريقة عمل الفلافل

يُعد الفول أحد أبرز مكونات عجينة الطعمية أو كما يُطلق عليها الفلافل، أحد أبرز المأكولات الشعبية في مصر، لذلك نستعرض معكم اليوم طريقة عمل الطعمية بالتزامن مع يومها العالمي الثلاثاء 18 يونيو 2019.

وتُعد هذه الطريقة هي أفضل الطرق لتحضير عجينة الطعمية في البيت بكل سهولة، جديراً بالذكر أيضاً بأن الطعمية تحتوي على عدد كبير من الدهون الصحية وكذلك الكربوهيدرات، مما يجعلها أكثر تناسباً مع مرضي الأوعية الدم وكذلك القلب.

اليوم العالمي للطعمية

وتتغير طريقة تحضير الطعمية من بلد لأخري، خاصةً وأن طريقة تحضير الطعمية في مصر يدخل الفول مكون رئيسي في صنعها، بينما في الشام يتم استبدال الفول بالحمص المطحون، وتُعد الطعمية أحد أبرز الأكلات في سوريا أيضاَ، وهناك جدل كبير حول المنشأ الحقيقي للطعمية، حيث يري المصريين بأنهم هم من أول صنعوا هذه الأكلة، بينما يري السوريين عكس ذلك، وأن الفلافل شامية في الأساس.