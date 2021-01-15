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الطلبة الكويتيين بإيرلندا.. سؤال برلماني من النائب أحمد الحمد لوزير التعليم

بواسطة محمود عطا الله
أحمد الحمد يسأل عن الطلبة الكويتيين في إيرلندا أحمد الحمد يسأل عن الطلبة الكويتيين في إيرلندا

وجه النائب أحمد الحمد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي سؤال برلماني لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور علي المضف بخصوص الطلبة الكويتيين في إيرلندا، شمل السؤال البرلماني عدة جوانب ومشاكل تواجه الطلبة الكويتيين بإيرلندا، في توجه من النائب لحل تلك المشاكل وتيسير الأمور ورفع المعاناة عن هؤلاء الطلبة المتواجدين في تلك الدولة الأوروبية للدراسة.

الطلبة الكويتيين في إيرلندا وسؤال برلماني لوزير التعليم

سأل المهندس أحمد الحمد نائب مجلس الأمة وزير التعليم الدكتور علي المضف عن أسباب عدم زيادة المكافأة المالية للطلبة الكويتيين في جمهورية إيرلندا، مؤكدًا أن عدد الطلبة الكويتيين في جامعات إيرلندا هو 760 طالبًا، مؤكدًا أن القانون يسمج بزيادة المكافأىت كل سبع سنوات، بينما مر على طلبة الكويت في إيرلندا سبع سنوات دون أي زيادات.

كما سأل النائب أحمدالحمد وزير التربية عن عدم وجود اتحاد للطلبة الكويتيين في إيرلندا، كما استفسر عن إمكانية التنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية لتنظيم رحلة طيران مباشر بشكل دوري ومنتظم بين الكويت وإيرلندا، للتخفيف على الطلبة من عناء الترانزيت لساعات طويلة، وطالب الحمد بمساواة خريجي كليات الصيدلة من إيرلندا بصيدلة الكويت في العمل بالصيدليات مقابل أجر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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