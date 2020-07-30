الطيران المدني: التسجيل في تطبيق كويت مسافر شرط أساسي للسفر

نشرت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فيديو توضيحي بخصوص ضوابط السفر من وإلى الكويت للمغادرين والقادمين، ويوضح الفيديو أنه من أهم ضوابط السفر ومغادرة الكويت هو التسجيل في تطبيق كويت مسافر، بينما يتوجب على القادم إلى مطار الكويت التسجيل في تطبيق “شلونك، وتلك الشروط ضمن مجموعة من الضوابط، والتي تهدف إلى حماية صحة الجميع من المسافرين الكويتيين وغير الكويتيين.

طريقة التسجيل في تطبيق كويت مسافر

تطبيق كويت مسافر هو موقع إلكتروني كويتي، دشنته إدارة الطيران المدني.

طريقة التسجيل في تطبيق كويت مسافر تبدأ من الدخول على الواجهة الرئيسية للموقع من هنا .

. اختيار تسجيل الدخول، ثم اختيار إنشاء حساب جديد.

تُدخل بياناتك الأساسية المطلوبة.

يتم تفعيل حسابك على برنامج كويت مسافر عن طريق رقم الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني.

تقوم بإنهاء كل إجراءات السفر عبر التطبيق.

رقم واتساب الطيران المدني للاستفسارات هو 97298989.