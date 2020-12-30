الطيران المدني يُحدد شروط مغادرة مطار الكويت 2021

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، عن الشروط الواجب توافرها في المسافر المغادر لمطار الكويت خلال الفترة القادمة من العام 2021، هذا ومن المرتقب أن يعود مطار الكويت للعمل بداية من يوم السبت 2 يناير 2021 بعد فترة توقف استمرت لأسبوع بسبب قرار غلق الحدود البرية والبحرية والجوية لدولة الكويت، ذلك القرار الذي استهدف السيطرة على الوضع الصحي، وهو ما ساعد بالفعل الحكومة الكويتية في ذلك.
شروط مغادرة مطار الكويت 2021
- من أهم شروط السفر ومغادرة مطار الكويت التسجيل في تطبيق “كويت مسافر”، ذلك التطبيق المميز الذي يقدم الكثير من الخدمات للمسافر عبر مطار الكويت.
- ثاني الشروط هو توقيع إقرار التعهد الموجود على موقع برنامج “كويت مسافر”.
- أن يقوم المسافر الكويت المغادر لمطار الكويت بالحصول على التأمين الصحي لتغطية مدة سفره ضد الإصابة بكورونا.
- تقديم شهادة PCR تُثبت سلبية الإصابة، وذلك للدول التي تطلب تلك الشهادة.